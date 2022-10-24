Сергій Палкін заявив, що Ірану не місце на мундіалі в Катарі.

Футбольний клуб "Шахтар" закликає керівництво Міжнародної федерації футболу (ФІФА) допустити на ЧС-2022 збірну України замість національної команди Ірану.

Про позицію донецького клубу повідомив Сергій Палкін. Генеральний директор "гірників" зазначив, що Ірану, який допомагає Росії у війні проти України, не місце на мундіалі.

"Україна повинна бути на чемпіонаті світу. Ірану там не місце! У той час як іранське керівництво розважатиметься, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців обстрілюватимуть іранські дрони та іранські ракети.

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Футбольний клуб "Шахтар" закликає ФІФА і все міжнародне співтовариство домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірній Ірану. Вакантне місце повинна зайняти збірна України, яка довела, що гідна участі в мундіалі", - написав Палкін.

Додамо, що національна збірна України не змогла пробитися на мундіаль в Катарі. У півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 підопічні Петракова обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі українці мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.

Раніше УНІАН повідомляв, що група іранських футболістів і спортивних діячів звернулася до ФІФА, щоб організація виключила Іран з ЧС-2022, який пройде в Катарі. Причина звернення - влада Ірану поводиться жорстоко з народом країни.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.

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