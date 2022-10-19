"Шахтар" зрівнявся за набраними очками з "Дніпром-1".

У середу, 19 жовтня, в рамках восьмого туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу у грі проти "Колоса".

"Гірники" відкрили рахунок у дебюті першого тайму - на 8-й хвилині гол забив Михайло Мудрик.

Ще два м'ячі футболісти "Шахтаря" забили у ворота "Колоса" у другій половині зустрічі. На 47-й хвилині гри з передачі Богдана Михайличенка відзначився Лукас Тейлор. На 56-й хвилині Михайло Мудрик оформив дубль, відзначившись з передачі Георгія Судакова.

"Шахтар" - "Колос" - 3:0

Голи: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Конопля (Тейлор, 46), Назарина, Степаненко (Джурасек, 62), Судаков ( Криськів, 76), Мудрик (Петряк, 62), Зубков, Сікан (Траоре, 61)

"Колос": Волинець, Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець, Оріховський (Богданов, 46), Смирний (Задоя, 76), Мякушко (Кузик, 88), Болбат (Ісаєнко, 76), Ільїн, Безбородько (Попов, 61).

Попередження: Безбородько

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 19 балів і зрівнявся за кількістю очок з лідером першості - "Дніпром-1", який у цьому турі сенсаційно втратив очки у грі з "Інгульцем".

"Колос" за сім зіграних матчів набрав 11 очок і займає 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі УПЛ донецький "Шахтар" зіграє проти "Миная", а "Колос" поміряється силами з "Чорноморцем".

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