"Дніпро-1" не зміг обіграти "Інгулець" в номінально домашній грі.

У середу, 19 жовтня, в рамках восьмого туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" приймав "Інгулець".

Поєдинок проходив в Ужгороді і завершився внічию 2:2.

Голами у складі господарів поля відзначилися Володимир Адамюк, який забив з передачі Амаша на 45+1 хвилині зустрічі та Олександр Піхальонок - на 68-й хвилині гри.

За "Інгулець" два м'ячі забив Артем Смоляков. На 55-й хвилині матчу 19-річний гравець забив з передачі Тараса Саківа, а на 66-й йому асистував Владислав Клименко.

"Дніпро-1" - "Інгулець" - 2:2

Голи: Адамюк, 45+1, Піхальонок, 68 - Смоляков, 55, 66

"Дніпро-1": Юрчук, Амаш, Переймів, Логінов (Громов, 59, Балулі, 80), Адамюк (Танчик, 70), Рубчинський (Назаренко, 59), Сарапій, Бланко (Когут, 81), Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

"Інгулець": Кучер, Саків, Ченбай, Павлов, Сидоренко, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 76), Клименко (Марусич, 85), Кухарук, Нагієв (Одарюк, 76), Запорожець (Коробенко, 90+2)

Попередження: Ченбай, 75, Кучер, 82

Огляд матчу:

Зазначимо, що "Дніпро-1" вперше втратив очки в поточному сезоні чемпоінату України. Раніше команда Олександра Кучера виграла 6 з 6 матчів.

В активі дніпрян 19 набраних очок і вони йдуть на першій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. "Інгулець" зіграв 7 матчів, в яких набрав всього 4 очки. Команда йде на 14-му рядку в турнірній таблиці першості.

Додамо, що цього дня також відбувся поєдинок "Ворскли" та "Руху". Перемогу в цій грі з рахунком 1:0 святкували львів'яни.

Також сьогодні відбудуться матчі "Шахтаря" і "Колоса" та "Металіста-1925" і "Миная".

Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, були зіграні три матчі в рамках цього туру, в яких "Верес" обіграв "Львів" (3:1), "Зоря" завдала розгромної поразки "Чорноморцю" (4:0), а "Кривбас" поступився "Олександрії" (0:2).

У заключному матчі 8-го туру УПЛ київське "Динамо" мало зіграти проти "Металіста" 20 жовтня, однак цей поєдинок був перенесений на невизначений термін.

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