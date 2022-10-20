Причина звернення - влада Ірану поводиться жорстоко з народом країни.

Група іранських футболістів та спортивних діячів звернулася до ФІФА, щоб організація виключила Іран з ЧС-2022, який пройде в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Причина звернення - влада Ірану поводиться жорстоко з народом країни.

У листі футболістів вказано, що "жорстокість та войовничість країни стосовно власного народу досягли критичної точки, вимагаючи однозначного та жорсткого відмежування від футбольного та спортивного світу". Автори листа наголосили, що футбол не є безпечним місцем для жінок чи чоловіків, у зверненні йдеться, що жінок "систематично виключають із футбольної екосистеми" в Ірані.

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Правила ФІФА свідчать, що уряд країни не може керувати національним футболом, а жодну категорію людей ніхто не має права позбавляти можливості відвідувати матчі. Саме на цій підставі від ФІФА просять ухвалити рішення про відповідність Ірану цінностям федерації перед ЧС.

Іран повинен зіграти на ЧС в одній групі з Англією, США та Вельсом.

Протести в Ірані - що відомо

Протести в Ірані спалахнули після смерті 22-річної студентки Махси Аміні. Дівчину затримали на вулиці за неналежне носіння хіджабу. 16 вересня її родичі заявили про смерть дівчини від побоїв. При цьому влада заявила, що у Аміні були проблеми з серцем.

Тисячі людей вийшли на вулиці, а іранські жінки відрізали волосся і спалювали хіджаби. Протестувальники вимагали розслідувати смерть Аміні.

У свою чергу влада жорстоко придушувала протести. Дійшло до рейдів по школах. Силовики вривалися в класи, заарештовували школярок, труїли учениць сльозогінним газом.

У Iran Human Rights повідомили, станом на 17 жовтня в ході загальнонаціональних протестів загинули 215 осіб, у тому числі 27 дітей.