Скандинавська команда була близькою до сенсації.

У суботу, 26 листопада, в поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Данії зустрічалася з національною командою Франції.

Матч відбувся у столиці Катару - Досі. Кіліан Мбаппе відкрив рахунок на 61-й хвилині. Йому асистував Тео Ернандес. За декілька хвилин Данія відновила паритет: після кутового удару забив Андреас Крістенсен.

У ендшпілі протистояння Мбаппе забив переможний гол з передачі Антуана Грізманна. Півфіналісти Євро-2020 не змогли утримати нічию у сутичці з чинними чемпіонами світу.

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Додамо, що Мбаппе забив свій 31-й гол у 61-му матчі у складі збірної Франції.

Франція - Данія - 2:1

Голи: Мбаппе, 61, 86 - А. Крістенсен, 68

Франція: Льоріс - Тео Ернандес, Упамекано, Варан (Конате, 75), Кунде, Рабьо, Тчуамені, Мбаппе, Грізманн (Фофана, 90+2), Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62)

Данія: Шмейхель - Андерсен, А. Крістенсен (Бах, 90+2), Меле, Нельссон, Еріксен, Р. Крістенсен (Бах, 90+2), Хойб'єрг, Дамсгор (Дольберг, 73), Ліндстрьом (Норгор, 85), Корнеліус (Брейтвейт, 46)

В іншому поєдинку цього квартету Туніс поступився Австралії.

Чинним чемпіоном світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

ЧС-2022 у Катарі: група D

У першому турі Туніс відібрав очки у Данії, а Австралія потрапила під "гарячу руку" французам.

30 листопада у третьому турі Туніс поміряється силами з Францією, а Данія - з Австралією.