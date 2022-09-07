"Динамо" поміряється силами з "Фенербахче" в 1-му турі Ліги Європи.

У четвер, 8 вересня, стартує груповий етап Ліги Європи УЄФА сезону-2022/2023.

У першому турі київське "Динамо" на виїзді зіграє проти турецького "Фенербахче".

Обслужить матч бригада арбітрів на чолі з угорцем Тамашом Богнаром. Допомагати Богнару на лініях будуть співвітчизники Балаж Бузаш і Петер Кобор, резервний арбітр - Адам Фаркаш.

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І "Динамо", і "Фенербахче" стартували в цьому сезоні в кваліфікації Ліги чемпіонів. Більш того, команди були суперниками у другому раунді відбору ЛЧ. "Біло-сині" здолали "Фенербахче" на цій стадії за сумою двох ігор (0:0 в Лодзі і 2:1 в Стамбулі).

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ підопічні Мірчі Луческу здолали австрійський "Штурм" (1:0 в Лодзі і 2:1 в Граці), після чого поступилися в плей-офф португальській "Бенфіці" (0:2 в Лодзі і 0:3 в Лісабоні).

У чемпіонаті України "Динамо" стартувало з двох поразок - від "Дніпра-1" (0:3) і "Зорі" (2:3), показавши найгірший старт в УПЛ за всю клубну історію.

"Фенербахче" після вильоту від "Динамо" продовжив виступи в кваліфікації Ліги Європи, де обіграв чеський "Словацко" (3:0 в Стамбулі і 1:1 в Угерске Градіште) і австрійську "Аустрію" (2:0 у Відні і 4:1 в Стамбулі), пройшовши в груповий етап.

У чемпіонаті Туреччини "Фенербахче" після п'яти турів йде на третьому місці, маючи 10 очок в активі (3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, різниця м'ячів - 15:6). "Канарки" відстають від лідируючого "Бешикташа" на три пункти.

Фенербахче - Динамо: трансляція

В Україні прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між "Фенербахче" і "Динамо" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.

Заявка Динамо на матч з Фенербахче

У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців.

Воротар: Георгій Бущан, Денис Бойко, Денис Ігнатенко.

Захисник: Костянтин Вівчаренко, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль.

Півзахисник: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик.

Форвард: Владислав Ванат, Артем Бесєдін.

Нагадаємо, в групі B з "Динамо" і "Фенербахче" також виступають французький "Ренн" і кіпрський клуб АЕК.

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