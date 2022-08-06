Штраф 50 000 євро і часткове закриття трибун у наступному домашньому матчі єврокубків - таке покарання для стамбульського клубу.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав турецький "Фенербахче" через поведінку вболівальників у домашньому матчі ЛЧ проти "Динамо" (1:2).

Про це інформує сайт УЄФА.

Турецькі вболівальники кричали на стадіоні Стамбула: "Володимир Путін". Комітет УЄФА попередив "Фенербахче" й вжив каральні заходи: штраф 50 000 євро і часткове закриття трибун у наступному домашньому матчі єврокубків.

Офіційна причина від УЄФА - "кидання предметів та озвучення провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки".

Раніше інша група фанатів "Фенербахче" засудила дії хуліганів, які кричали прізвище президента рф. Також вболівальники стамбульського клубу зганьбилися, коли вирішили "атакувати" сторінки київського "Динамо" у соцмережах.

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