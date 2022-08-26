Відбулося жеребкування групового раунду Ліги Європи.

У п'ятницю, 26 серпня, в Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

У груповому раунді Ліги Європи Україну представить київське "Динамо", яке вилетіло на стадії раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

На стадії групового етапу Ліги Європи зіграють 32 команди. 12 команд починають боротьбу з групового етапу, 10 переможців раунду плей-офф Ліги Європи і ще 10 команд, які перейшли з Ліги чемпіонів за підсумками раунду плей-офф і третього відбіркового раунду.

Перед жеребкуванням команди були розподілені на чотири кошики за власним рейтингом. Київське "Динамо" потрапило до першого кошика.

Згідно з результатами жеребкування, підопічні Мірчі Луческу потрапили до групи B. Суперниками "біло-синіх" по груповому раунду Ліги Європи стали: "Ренн" (Франція), "Фенербахче (Туреччина), АЕК Ларнака (Кіпр).

Результати жеребкування Ліги Європи 2022/2023

Група А: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глімт", "Цюріх",

Група B: "Динамо" Київ, "Ренн", "Фенербахче", АЕК Ларнака.

Група C: "Рома", "Лудогорець", "Бетіс", ХІК.

Група D: "Брага", "Мальме", "Уніон Берлін", "Юніон Сент-Жиллуа".

Група E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьєдад", "Шериф", "Омонія".

Група F: "Лаціо", "Феєнорд", "Мідтьюлланд", "Штурм".

Група G: "Олімпіакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант".

Група H: "Црвена Звєзда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор".

Календар Ліги Європи 2022/2023

Тур 1: 8 вересня

Тур 2: 15 вересня

Тур 3: 6 жовтня

Тур 4: 13 жовтня

Тур 5: 27 жовтня

Тур 6: 3 листопада

Фінал Ліги Європи УЄФА-2022/23 пройде 31 травня 2023 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Новий 65-тисячний стадіон відкрився в листопаді 2019 року на місці старої арени збірної Угорщини. Стадіон носить ім'я легендарного форварда "Гонведа" і "Реала" Ференца Пушкаша.

Діючий переможцем Ліги Європи є німецький клуб "Айнтрахт", який у фіналі минулого сезону ЛЄ обіграв шотландський "Рейнджерс".

Нагадаємо, 25 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/2023. Своїх суперників по групі дізнався єдиний представник України на цій стадії - донецький "Шахтар".

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