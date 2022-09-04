Команда Мірчі Луческу програє вже четвертий матч поспіль у всіх турнірах.

У суботу, 3 вересня, київське "Динамо" програло луганській "Зорі" в рамках третього туру УПЛ.

Це фіаско стало для "біло-синіх" вже другим поспіль в рамках чемпіонату України з футболу, раніше підопічні Мірчі Луческу з розгромним рахунком поступилися "Дніпру-1" (0:3).

Таким чином, після двох зіграних матчів "Динамо" з нулем в графі очок знаходиться на передостанньому, 15-му місці турнірної таблиці УПЛ з різницею м'ячів 2:6. Це є клубним антирекордом в рамках чемпіонатах України.

Відео дня

Це найгірший старт в історії столичного клубу. До цього антирекордом "Динамо" був сезон-2007/08 - тоді "біло-сині" починали чемпіонат з двох нічиїх.

Якщо взяти до уваги ще останні ігри "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки", то київський гранд програє вже чотири матчі поспіль. Загальний рахунок - 2:10.

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" зіграє стартовий матч групового етапу Ліги Європи проти турецького "Фенербахче", а на наступних вихідних в рамках четвертого туру чемпіонату України з футболу зіграє проти футбольного клубу "Львів".

Вас також можуть зацікавити новини: