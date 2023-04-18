"Челсі" програв першу гру проти "Реала" в Мадриді з рахунком 0:2.

У вівторок, 18 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і "Челсі".

Зустріч пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Головним арбітром поєдинку призначений італійський рефері Даніеле Орсато.

Мадридський "Реал" здобув перевагу в два м'ячі, перемігши "Челсі" в першій грі тиждень тому в Мадриді. Голами у складі "вершкових" в тій зустрічі відзначилися Карім Бензема і Марко Асенсіо.

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Після матчу з "Реалом" лондонський клуб в рамках АПЛ на своєму полі поступився "Брайтону" (1:2). Таким чином, під керівництвом Френка Лемпарда, якого призначили тимчасовим тренером після звільнення Грема Поттера, "сині" програли три гри.

"Челсі" знаходиться зараз в дуже поганій формі. В останніх п'яти іграх лондонці не виграли жодного разу, програвши чотири зустрічі і один раз зігравши внічию.

Справи мадридського клубу йдуть куди краще. Після гри з "Челсі" команда Карло Анчелотті виграла в рамках чемпіонату Іспанії проти "Кадіса" (2:0). Всього "Реал" виграв чотири матчі з останніх п'яти, програвши лише один раз.

Челсі - Реал: прогноз

У повторній грі "Реала" проти "Челсі" аналітики з невеликою перевагою віддають перевагу мадридському клубу.

Ставки на перемогу команди Карло Анчелотті приймаються з коефіцієнтом 2,48. У той час як на тріумф лондонського клубу коефіцієнт 2,80. Нічия - 3,65.

На думку аналітиків, матч "Челсі" і "Реала" повинен вийти видовищним. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,86. На тотал менше 2,5, в свою чергу, коефіцієнт - 2,01.

На гол "Челсі" в цій грі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,31. На гол "Реала" коефіцієнт - 1,27. Поставити на "обидві заб'ють" можна з коефіцієнтом 1,69.

Букмекери вважають, що зустріч "Челсі" і "Реала", найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

Аналітики впевнені, що підопічним Карло Анчелотті вдасться вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів. Коефіцієнт на прохід "Реала" в 1/2 фіналу ЛЧ - 1,07. Прохід лондонського клубу в наступний раунд турніру оцінюється коефіцієнтом 9,50.

Челсі - Реал: трансляція

На території України в прямому ефірі матч - відповідь 1/4 фіналу "Челсі" - "Реал" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, саме "Реал" є діючим переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі турніру в минулому сезоні мадридський клуб виграв у "Ліверпуля".

Також "Реал" являестя найтитулованішим клубом в історії Ліги чемпіонів. "Вершкові" вигравали цей трофей рекордні 14 разів.

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