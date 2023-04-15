Лондонці поступилися команді колишнього тренера "Шахтаря".

У рамках 31-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Челсі" приймав на власному стадіон "Стемфорд Бридж" "Брайтон". Поєдинок відбувався у суботу, 15 квітня, і завершився з рахунком 1:2.

Перший гол у матчі на 13-й хвилині забив півзахисник Конор Галлагер. Результативну передачу на нього зробив український півзахисник Михайло Мудрик, котрий вийшов у стартовому складі вперше за три матчі.

"Брайтон" зумів відігратися ще до перерви завдяки голу, а у другому таймі вийшов вперед. "Чайки" довели матч до переможного кінця.

Відео дня

"Челсі" – "Брайтон" 1:2

Голи: Галлагер (13) – Велбек (42), Енсісо (69)

Для Мудрика цей матч став першим у його кар’єрі за "Челсі", у якому він провів на полі усі 90 хвилин. Загалом на його рахунку дві результативні передачі в 11 поєдинках у складі лондонців.

Відзначимо, що з показником у два гольові паси 22-річний українець ділить першу сходинку найкращих асистентів "аристократів" у цьому сезоні АПЛ ще з шістьма іншими одноклубниками.

Цікаво, що Мудрик сьогодні протистояв своєму колишньому тренеру Роберто Де Дзербі. Італієць очолив "Брайтон" у вересні минулого року, а тренував "Шахтар" у сезоні 2021/2022 рр..

"Челсі" після третьої поразки поспіль залишився на 11 місці з 39-ма очками. "Брайтон" продовжує перебувати на сьомій позиції з 49-ма заліковими балами.

Нагадаємо, що Мудрик перейшов у "Челсі" у січні 2023-го року. Лондонський клуб заплатив за гравця "Шахтарю" 70 млн євро. Ще 30 млн євро "гірники" можуть отримати бонусами.

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