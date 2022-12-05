Ліонель Мессі вірить в успіх Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі.

Нападник французького ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився своєю думкою про фаворитів ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

Зірковий футболіст оцінив шанси Аргентини перемогти на чемпіонаті світу і назвав інших фаворитів в боротьбі за трофей.

"Аргентина - це сила, вона завжди серед найкращих. Перед початком турніру ми знали, що є одними з претендентів на перемогу. Потрібно було довести це на полі. На щастя, ми це робимо. Сподіваюся, ми продовжимо робити ці маленькі кроки.

Відео дня

Ми стежимо за чемпіонатом світу і, якщо вдається, дивимося матчі. Як я і говорив на старті турніру, Бразилія грає дуже добре. Незважаючи на поразку від Камеруну, Бразилія залишається одним з головних фаворитів. Як і Франція.

А ще Іспанія. Хоча вона вийшла в плей-офф так, як вийшла, Іспанія грає дуже добре. Вони мають чітке розуміння того, що вони хочуть зробити, коли отримають м'яч. Вони дуже багато володіють м'ячем", - наводить слова Мессі видання Ole.

Додамо, що збірна Аргентини стартувала на ЧС-2022 з сенсаційної поразки проти Саудівської Аравії (1:2), проте потім здобула перемоги над Мексикою (2:0) і Польщею (2:0) і посіла перше місце в своїй групі, завоювавши путівку в плей-офф турніру.

В 1/8 фіналу Аргентина взяла гору в протистоянні з Австралією і вийшла в 1/4 фіналу катарського мундіалю, де зіграє з Нідерландами. Матч заплановано на 9 грудня.

Ліонель Мессі на ЧС-2022 зіграв 4 матчі, в яких забив два голи і віддав одну результативну передачу.

Вас також можуть зацікавити новини: