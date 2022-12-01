Форвард ПСЖ побив рекорд Дієго Марадони за кількістю ігор на ЧС у складі збірної Аргентини.

У середу, 30 листопада, відбувся поєдинок третього туру групового раунду чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини обіграла національну команду Польщі.

Цей матч став для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі 22-м на чемпіонатах світу.

Таким чином, нападник французького ПСЖ побив рекорд легендарного Дієго Марадони за кількістю ігор на мундіалях у складі національної команди Аргентини.

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У цих іграх Ліонель Мессі відзначився 9 забитими голами.

Додамо, що більше матчів на чемпіонатах світу, ніж Мессі, провели Паоло Мальдіні (23), Мирослав Клозе (24) і Лотар Маттеус (25).

"Приємно поставити такий рекорд. Я думаю, що Дієго був би надзвичайно щасливим для мене, тому що він завжди ставився до мене з великою любов'ю. Він завжди був щасливий, коли у мене справи йшли добре", - сказав Мессі.

Також зазначимо, що збірна Аргентини посіла перше місце в групі С та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022, де зіграє проти Австралії. Ця гра стане 1000-ю в кар'єрі Ліонеля Мессі.

Капітан збірної Аргентини зіграв три матчі на мундіалі в Катарі, записавши собі в актив два забитих голи і одну результативну передачу.

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