Румунський фахівець заявив, що ніколи не повернеться працювати до РФ.

Колишній головний тренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу прокоментував своє скандальне інтерв'ю російській пресі.

Для football.ua румунський фахівець заявив, що ніколи не повернеться працювати до РФ.

"Будь ласка, давайте не будемо так. Футбол – це інша сторона, це не про війну. Дуже складно продовжувати грати у футбол, коли продовжуються бомбардування, коли падають ракети, коли скасовуються матчі. Так просто продовжувати неможливо. Дуже важливо досягти миру та повернутися до нормального життя. Я продовжував жити в Україні всі ці два роки в цій ситуації, і я ніколи не казав, що повернуся до країни-агресора. Ніколи", - сказав Луческу.

Відео дня

Він додав, що йому хочеться, аби українські та російські клуби знову грали між собою товариські турніри.

"Я пам'ятаю період, коли російські та українські команди грали товариські турніри, це був чудовий час і ми маємо до нього повернутися. Ми маємо щось зробити, щоб повернутися до цього. І лише спільними зусиллями ми зможемо цього досягти. Я люблю Україну та період роботи в цій країні, але я працював і в Росії, і там у мене були нормальні стосунки. Але продовжувати далі так просто неможливо", - заявив румун.

Нагадаємо, що Луческу тренував "Зеніт" (Санкт-Петербург) у сезоні 2016/17.

Луческу покинув київське Динамо

Третього листопада "Динамо" в матчі УПЛ поступилося "Шахтарю" (0:1). Після поразки румунський фахівець Мірча Луческу оголосив, що йде з поста головного тренера "Динамо" і завершує свою карʼєру.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс подякував Луческу за виконану роботу та за виграні трофеї і зізнався, що рішення тренера подати у відставку стало для нього несподіванкою.

Керівництво "біло-синіх" обрало заміну Луческу: знаменитий Олександр Шовковський призначений виконуючим обов'язки головного тренера київського клубу.

Вас також можуть зацікавити новини: