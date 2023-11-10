78-річний румун заявив, що він не завершував тренерську кар'єру.

Колишній головний тренер "Шахтаря" та "Динамо" Мірча Луческу не заперечує, що може знову працювати у РФ.

В інтерв'ю російському пропагандистському медіа "Спорт Експрес" 78-річний румун заявив, що він не завершував тренерську кар'єру.

"Я пішов із київського "Динамо", але не з професійного футболу. Це було швидше щось дуже емоційне. Ніколи у житті я не програвав у трьох матчах поспіль. Місяць тому ми були першими з відривом на шість очок від "Шахтаря". Пізніше, на жаль, сталося те, що сталося. Зараз маю пропозиції. Відчуваю себе добре! Немає жодних проблем — ні фізичних, ні ментальних", - сказав Луческу.

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Мірча також припустив, що міг би тренувати якусь команду в Росії.

"Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов із клубу, через місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю усі країни", - додав румун.

Нагадаємо, що Луческу тренував "Зеніт" (Санкт-Петербург) у сезоні 2016/17.

Луческу покинув київське Динамо

Третього листопада "Динамо" в матчі УПЛ поступилося "Шахтарю" (0:1). Після поразки румунський фахівець Мірча Луческу оголосив, що йде з поста головного тренера "Динамо" і завершує свою карʼєру.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс подякував Луческу за виконану роботу та за виграні трофеї і зізнався, що рішення тренера подати у відставку стало для нього несподіванкою.

Керівництво "біло-синіх" обрало заміну Луческу: знаменитий Олександр Шовковський призначений виконуючим обов'язки головного тренера київського клубу.

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