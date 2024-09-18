За словами прикордонника, Усик "занадто активно жестикулював".

Увечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика затримали в Польщі в аеропорту Кракова. Пізніше в мережі поширилося відео, на якому він іде в наручниках в оточенні прикордонників.

Як пише видання Dziennik Polski, у польській прикордонній службі пояснили, що це було не затримання, а запобіжний захід, і пізніше кайданки одразу ж зняли.

Як пояснив майор прикордонної служби Яцек Міхаловскі, Усик і його супутник були зняті з рейсу перевізником і втратили статус пасажирів. Через те, що вони не хотіли залишати вихід на посадку, тому було викликано Службу безпеки аеропорту.

Відео дня

При цьому він зазначив, що кайданки на Усика наділи через "надмірно активну жестикуляцію" боксера.

"Кайданки були вдягнені через поведінку цього пана, обидва чоловіки доволі активно жестикулювали, тому що були незадоволені тим, що не летять. Тому надягання кайданок було повністю попереджувальним, у службовому приміщенні кайданки були зняті одразу ж", - пояснив він.

Після того як Усика та його супутника привели до приміщення СБ аеропорту, їм пояснили причини їхнього зняття з рейсу, розповів Міхаловскі. Пізніше прибув український консул. Отримавши попередження відповідно до правил, чоловіки залишили приміщення близько 10-ї години вечора.

Він також додав, що більше жодних подальших дій прикордонної служби у зв'язку з цією справою не передбачено.

Затримання Усика в Польщі - що відомо

Увечері 17 вересня стало відомо, що боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили. Практично одразу ж на затримання боксера відреагували в українському МЗС, заявивши, що генконсул України в Кракові виїхав в аеропорт для з'ясування всіх обставин.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на інцидент, висловивши обурення таким ставленням до спортсмена.

Пізніше ЗМІ назвали можливі причини затримання Усика. Зокрема, за однією з версій, Усику та його тренеру відмовили в посадці на літак через "непридатний до подорожі стан". через мовний бар'єр і обурення Усика заарештували.

За іншою з версій, у посадці відмовили лише тренеру спортсмена, а Усик за нього заступився.

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