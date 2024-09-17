Обставини зʼясовуються.

Українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Про це повідомив український спортсмен і політик Жан Беленюк.

"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", – заявив він.

У мережі вже зʼявилися відео із затриманням українського боксера. Деталі наразі невідомі.

Оновлено: Дружина боксера Катерина Усик прокоментувала інцидент.

"Усе нормально, усе добре! Пізніше Олександр все пояснить! Нічого кримінального. Усім спокійної ночі", – підписала вона розповідь в Instagram.

Оновлено: Жан Беленюк повідомив, що Олександра Усика повинні відпустити.

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", – написав спортсмен.

Олександр Усик: ви могли це пропустити

Нещодавно відомий український боксер, чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хотів би стати міністром спорту. За його словами, він хотів би працювати із дітьми не лише в спорті, а й у психології.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим, спортсменам, діячам культури та інших сфер. Серед тих, хто отримав нагороду, був і Олександр Усик.

Крім того, Усик продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Pound for Pound (P4P). Новий перелік в липні оприлюднив журнал The Ring.

Вас також можуть зацікавити новини: