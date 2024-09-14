Спортсмен зазначив, що хотів би працювати саме з дітьми.

Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що у майбутньому планує стати міністром спорту. Про це він сказав в інтерв'ю спортивному польському онлайн-каналу Kanał Sportowy.

"Я б хотів працювати з дітьми не лише в спорті, а й в психології, в підтримці здорового способу життя, думати своєю головою, а не слухати, що хто каже", - наголосив він.

За словами боксера, він хоче працювати з дітьми для того, аби навчити їх "деяким речам, які можу я".

"Я б із задоволенням став міністром спорту і я стану ним", - впевнено відповів Усик.

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Раніше боксер заявляв, що в майбутньому може стати міністром молоді та спорту. На питання, ким він бачить себе через 10 років, спортсмен відповів, що не покине бокс, але можливо буде президентом Федерації боксу України, а потім - міністром спорту.

Також повідомлялось, що Олександр Усик подарував президенту України Володимиру Зеленському свій пояс чемпіона світу.

"Це справжній, який ми забрали у нашого товстого друга із Лондона, оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Я вибачаюся, що тут немає фотки мого друга, якого я побив. Але її тут і не має бути, є моя", – наголосив Олександр Усик, передаючи цінний трофей Володимиру Зеленському.

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