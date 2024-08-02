Він розповів про повідомлення, які отримує від людей.

Український боксер Олександр Усик впевнений, що Україна зможе повернути окупований росіянами Крим.

В інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир він розповів, що отримує повідомлення з підтримкою від "неймовірної кількості людей з ворожої території". Люди пишуть йому про підтримку України, яку вони не можуть висловити через загрозу переслідувань.

На питання, чи вірить він у повернення в Крим, боксер відповів ствердно. "Я не вірю в це, я знаю це. Вірити і знати - це різні речі", - додав Усик.

Позиція Усика по Криму

Як відомо, спортсмен народився у Сімферополі. У 2016 році на питання щодо приналежності окупованого півострову він відповів, що "Крим - це Крим". Вже у 2018 спортсмен називав Крим "Божим", однак заявляв про підтримку воїнів АТО.

Також раніше спортсмен казав, що не розділяє українців та росіян. "Бо ми - слов'яни. Давайте так і будемо говорити - слов'яни. Ніяких перешкод немає, перешкоди є тільки у когось в голові ", - говорив він у 2016 році.

Після початку повномасштабної війни Усик заявив, що Крим "був, є і буде" українським: "Так, він український. Він був - його взяли нахабно: просто прийшли люди - забрали, віджали".

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