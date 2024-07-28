Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі вже сьогодні прилетить до столиці Франції підтримати збірну України.

Абсолютний чемпіон світу з професійного боксу в суперважкій вазі Олександр Усик пообіцяв сплатити українським боксерам з власної кишені дуже солідні призові за медалі Олімпіади-2024. Про це повідомляє Чемпіон.

За даними видання, вже сьогодні Усик прилетить до столиці Франції підтримати збірну України. В понеділок олімпійський чемпіон Лондона-2012 візьме участь в івенті, який організовує Український дім в Парижі.

"Перед стартом Ігор-2024 Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі. Золоту нагороду Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну — в 70, бронзову — в 50 тисяч доларів", - пише ЗМІ. Відео дня

Олімпіада-2024 - останні новини

Напередодні збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх. У другому матчі групового раунду підопічні Руслана Ротаня здолали команду Марокко з рахунком 2:1.

Також УНІАН повідомляв, що на Олімпіаду всупереч правилам пустили росіян, які підтримували агресію РФ. В самій Росії їх теж записали в зрадники за те, що вони погодилися виступати під нейтральним прапором.

Вас також можуть зацікавити новини: