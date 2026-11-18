Тепер українська збірна має зосередитися на підготовці до наступних ігор. Мальдера висловив сподівання, що команда буде готовою до березня.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера підбив підсумки виступу команди в Лізі націй сезону-2026/27. Італійський фахівець оцінив віддачу футболістів на максимальні 10 балів, а результат збірної – на 6,5 бала.

Про це він заявив на пресконференції після перемоги України над збірною Грузії з рахунком 1:0 у заключному, шостому турі групового етапу турніру. Слова тренера наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

За словами Мальдери, він не планував виставляти команді оцінки, однак погодився окремо оцінити її самовіддачу та спортивний результат.

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"За віддачу і за їхнє захоплення поставлю десятку. Що стосується результату, то загалом десь шість з половиною", – сказав наставник.

Він наголосив, що перемога над Грузією була особливо важливою для футболістів, оскільки команда хотіла порадувати українських уболівальників. Тренер також відзначив психологічну складову матчу, командний дух і характер гравців.

Мальдера визнав, що гра не була видовищною, однак саме в таких поєдинках проявляються якості, які складно відпрацювати на тренуваннях.

"Характер, страждання, оцей дух. Немає такої вправи, щоб це можна було натренувати. І якщо команда має це всередині, це щось, що дає нам силу", – пояснив він.

Чому Україна не змогла поборотися за перші місця

Окремо тренер прокоментував те, що після вдалого старту, коли збірна набрала чотири очки у двох виїзних матчах, згодом втратила шанси на перше та друге місця.

На думку Мальдери, група була дуже рівною, а результати могли скластися інакше. Він зазначив, що Грузія, яка завершила турнір останньою, за рівнем гри не поступалася Україні та Угорщині.

За його словами, після трьох поразок команда відчувала значний емоційний і психологічний тиск. Водночас у матчі з Грузією футболісти продемонстрували характер і змогли досягти необхідного результату, навіть попри невелику кількість часу з м'ячем.

Які зміни відбулися у збірній України

Мальдера вважає, що за час команда досягла помітного прогресу. Зокрема, тренер змінив ігрову систему, залучив нових футболістів і налагодив тісніший зв'язок із гравцями.

Він підкреслив, що перший турнір на чолі збірної був важливим для знайомства з командою. За словами фахівця, футболісти довірилися йому та намагалися виконувати всі вимоги тренерського штабу.

Тепер українська збірна має зосередитися на підготовці до наступних випробувань. Мальдера висловив сподівання, що команда буде готовою до березня.

Підсумкова турнірна таблиця групи України в Лізі націй:

Північна Ірландія – 12 очок (6 матчів), різниця м'ячів 6:1. Угорщина – 11 очок (6 матчів), 6:3. Україна – 7 очок (6 матчів), 3:6. Грузія – 2 очки (6 матчів), 0:5.

Таким чином, збірна України завершила груповий етап на третьому місці та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй.

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17 листопада відбувся матч 6-го туру групи B2 Ліги націй, у якому зустрілися збірні України та Грузії. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь "жовто-синіх".

Рахунок у матчі вже на 1-й хвилині відкрив Сікан, який перехопив м'яч перед штрафним Грузії та влучно низом пробив у дальній кут.

У другому таймі грузини намагались відігратись і обидві команди мали по кілька гарних можливостей забити, але голів глядачі більше не побачили.

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