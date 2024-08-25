Спортсмен наголосив, що не вірить у політику і не цікавиться нею.

Відомий український боксер Олександр Усик оголосив, що в майбутньому може стати міністром молоді та спорту. За його словами, ця посада не пов’язана з політикою, якою він не цікавиться.

В інтерв’ю для NV спортсмена спитали, ким він бачить себе через 10 років. Усик наголосив, що не покине бокс, але можливо він буде президентом Федерації боксу України, а потім — міністром спорту.

Спортсмен наголосив, що не вірить у політику і не цікавиться нею, оскільки "це коли потрібно іноді сказати те, чого ти не зробиш, а я не міг би домовитися зі своєю совістю".

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Однак посаду міністра спорту він вважає аполітичною і більше менеджерською позицією, тоді як політика — "це депутатство".

Олександр Усик - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні Усик переміг Фʼюрі та став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Нещодавно стало відомо, що чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик і надалі очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії Pound for Pound.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вже розпочав підготовку до матчу-реваншу проти володаря титулів чемпіона за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, українця Олександра Усика.

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