За однією з версій, служби аеропорту відмовилися пускати на борт тренера боксера. Усик відмовився летіти сам і став на його захист, через що їх обох арештували.

Медіа назвали дві версії затримання українського боксера Олександра Усика в аеропорту Кракова увечері 17 вересня.

Зокрема, за даними джерела видання ESPN, Усика затримали після того, як він намагався сісти на літак до Валенсії, Іспанія, де він мав розпочати підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі.

"Джерело повідомило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці після того, як представник авіакомпанії вирішив, що вони непридатні для подорожі", - пише видання.

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За словами джерела, Усик пояснив, що вони почуваються добре, просто виснажені майже 14-годинною ​​подорожжю з Києва. Через мовний бар’єр та категоричність Усика його і затримали, стверджує джерело.

Водночас польський промоутер Анджей Васілевські написав у X, що затримання відбулося через те, що служби аеропорту не хотіли пускати товариша боксера на борт "з незрозумілих причин".

Український боксер у відповідь на це відмовився летіти сам і виступив проти затримання товариша, внаслідок чого їх обох заарештували.

Згодом промоутер уточнив виданню Przeglad Sportowy, що йшлось про тренера Усика Сергія Лапіна.

Затримання Усика у Пользі - що відомо

Ввечері 17 вересня стало відомо, що боксера Олександра Усика зааерштували в аеропорту Кракова. Про це повідомив український спортсмен і політик Жан Беленюк. Пізніше дружина боксера Катерина Усик заявила, що все добре, і спортсмен потім усе пояснить.

На затримання боксера відразу відреагували в українському МЗС. Як повідомили в дипустанові, Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту для зʼясування усіх обставин.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Усика відпустили та висловив обурення таким ставленням до спортсмена.

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