Олександр Усик зазначив, що з його боку немає недооцінки суперника.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував майбутній бій проти Даніеля Дюбуа.

Український боксер зазначив, що вважає себе аутсайдером у поєдинку проти 25-річного британця і це є додатковою мотивацією для нього.

"Звичайно, Дюбуа - небезпечний суперник. Він молодий, це можливість для Даніеля. Я не думаю: "Гей, це молодий хлопець, і я чемпіон світу". Ні, в кожному своєму тренувальному таборі я готуюся на 100%, навіть не на 100, а на 200, 300%.

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Я не думаю, що це легкий бій. Ні, він не легкий суперник. Я вважаю себе андердогом. Для мене це мотивація.

Коли я біжу на гору, я думаю, що можу це зробити. Це кожен раз мотивує мене, коли я плаваю в басейні, працюю з мішком і проводжу спаринги", - наводить слова Усика talkSPORT Boxing.

Бій Усик - Дюбуа пройде в рамках вечора боксу 26 серпня у Вроцлаві на стадіоні "Tarczynski Arena". В андеркарді цього поєдинку також виступлять відомі українські боксери: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.

Раніше УНІАН повідомляв, що поєдинок Усик - Дюбуа в прямому ефірі на території України покаже медіасервіс MEGOGO.

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