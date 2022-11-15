Тайсон Ф'юрі заявив про готовність битися з Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що він готовий провести бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкому дивізіоні проти українського володаря поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

"Циганський король" зазначив, що Усик може стати його наступним суперником після Дерека Чісори. Ф'юрі також розповів, що найімовірніше поєдинок з Олександром пройде в Саудівській Аравії.

"Якщо є можливість Усика змусити, і він дійсно хоче цього бою, то він стане моїм наступним суперником після Чісори. Якщо я виграю, і все буде добре, то я більше не розглядаю жодних інших варіантів, але ви не можете порахувати своїх курчат, поки вони не вилупляться.

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Якщо бій з Усиком відбудеться, більш ніж ймовірно, що це буде в Саудівській Аравії. Я пройду через нього, а потім повернуся до Великобританії", - наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.

Нагадаємо, свій найближчий бій Тайсон Ф'юрі проведе вже 3 грудня проти Дерека Чісори.

Раніше Олександр Усик заявив, що хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі в березні-лютому 2023 року. Українець також повідомив, що бій з "Циганським королем" найімовірніше пройде в Саудівській Аравії.

Додамо, що напередодні з'явилися нові перешкоди для організації бою Ф'юрі - Усик. Вся справа в тому, що Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно призначив обов'язкового претендента на титул Тайсона Ф'юрі. Ним буде переможець бою Деонтей Вайлдер - Енді Руїс.

Крім того, міжнародна боксерська Федерація (IBF) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

Таким чином, Усику потрібно домовитися з хорватським боксером тому, щоб відстрочити їх бій.

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