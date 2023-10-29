Камерунський боєць залишився незадоволений рішенням суддів.

У ніч на 29 жовтня відбувся поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну, який завершився перемогою "Циганського короля".

Колишній чемпіон UFC відреагував на поразку від британця в своєму дебютному боксерському бою. У своїх соціальних мережах камерунський боєць опублікував пост, в якому розкритикував рішення суддів.

"Тайсон повинен сказати спасибі тим двом суддям, що я не виграв цей бій", - написав Нганну.

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Нагадаємо, бій Ф'юрі - Нганну тривав усі десять раундів і завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів (95:94, 96:93, 95:94). При цьому по ходу поєдинку Нганну вдалося в третьому раунді відправити Тайсона Ф'юрі в нокдаун.

Свій наступний поєдинок Тайсон Ф'юрі проведе проти Олександра Усика. Раніше боксери підписали контракт на бій.

Відзначимо, що український чемпіон відвідав бій Ф'юрі проти Нганну і після поєдинку піднявся в ринг, де провів дуель поглядів з Тайсоном. Олександр Усик також заявив, що готовий побитися з "Циганським королем" 23 грудня цього року.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

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