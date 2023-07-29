Чжан Чжилей розніс "Циганського короля" за рішення провести бій проти Френсіса Нганну.

Срібний призер Олімпіади-2008 і чинний тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Чжан Чжилей поділився своєю думкою про поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну.

Китайський суперважкоатлет розкритикував британського боксера за відмову від боїв з Джошуа і Усиком, а також назвав "Циганського короля" ганьбою боксу.

"Моя команда вела переговори з командою Тайсона Ф'юрі, ми були дуже близькі до того, щоб провести цей бій до того, як була активована опція про реванш з Джойсом. Я вірю, що бій з Ф'юрі відбудеться, так чи інакше.

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Якщо подивитися на Тайсона Ф'юрі, то він відмовився від бою з Джошуа, відмовився від бою з Усиком. Він вибрав бій з людиною, яка ніколи раніше не виходила на боксерський ринг. Нганну - новачок, він тільки починає професійну кар'єру. Так, він чемпіон UFC, і я його поважаю, але коли справа доходить до рингу, це зовсім інша історія.

Так що Тайсон Ф'юрі, на мій погляд, ганьбить бокс. Ганьба йому", - наводить слова Чжана Чжилея Standard Sport.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі зірвав організацію поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Олександра Усика. Очікувалося, що цей бій відбудеться в квітні цього року, але сторони не змогли узгодити умови контракту.

Пізніше стало відомо, що український боксер проведе захист титулів WBO, WBA, IBO і IBF проти Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 26 серпня цього року в Польщі.

Тайсон Ф'юрі, у свою чергу, домовився про проведення виставкового бою проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Бій відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії.

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