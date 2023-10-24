Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій 29 вересня.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про дату бою за титул абсолютного чемпіона світу проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика.

"Циганський король" заявив, що мегафайт з українцем відбудеться в грудні цього року.

"Усик - сосиска. Ми повинні побитися в грудні, так мені сказали. У мене немає причин не вірити своїм людям.

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Тому Усик повинен вийти зі мною в ринг вже в грудні, у нього немає виходу. Він підписав контракт, тому якщо він цього не зробить, то порушить угоду і отримає позов до суду. В українця немає вибору", - наводить слова Тайсона Ф'юрі Sky Sports.

Нагадаємо, Олександр Усик підписав контракт на бій проти Тайсона Ф'юрі 29 вересня. Повідомляється, що в Угоді був прописаний пункт про реванш для обох сторін.

Раніше повідомлялося, що точна дата бою Усик - Ф'юрі стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Цей бій пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі став першим абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні в XXI столітті.

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