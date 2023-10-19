Український чемпіон впевнений у перемозі Тайсона Ф'юрі в бою проти Френсіса Нганну.

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїм прогнозом на майбутній поєдинок Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Український боксер вважає, що для "Циганського короля", за плечима якого 20 років у боксі, це буде легкий поєдинок.

"Для Тайсона бій з Нганну - це булка з маслом. Я виключно говорю з точки зору боксу. Коли люди кажуть, що Нганну може десь бахнути, і воно прилетить - так, він може це зробити. Але як ти можеш зробити це з двометровим гігантом, у якого за плечима 20 років в боксі? І проти нього б'ється хлопець, який не має жодного поєдинку в ролі боксера. Так, як боєць UFC він крутий чемпіон, конкретно я не кажу, що він якийсь лівий. Він є чемпіоном UFC, але UFC - це не бокс.

Я повністю впевнений, що Тайсон Ф'юрі виграє цей бій, не особливо напружуючись. Якщо щось зміниться під час бою - умовно, Ф'юрі буде лежати на підлозі, то я запишу відео і скажу: "Нічого собі, я "наморосив", а тут, виявляється, таке". Так, я визнаю, що помилився, але треба дочекатися. Подивимося", - заявив Олександр Усик у коментарі YouTube-каналу"USYK17".

Додамо, що бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Поєдинок пройде за класичними правилами боксу.

Відзначимо, що після бою Ф'юрі - Нганну буде оголошена дата поєдинку "Циганського короля" проти Олександра Усика.

Нагадаємо, 29 вересня Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Раніше УНІАН повідомляв, що український чемпіон Олександр Усик розповів нові подробиці підписання контракту на бій з "Циганським королем".

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