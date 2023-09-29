Повідомляється, що мегафайт Усика і Ф'юрі може пройти 23 грудня або у січні 2024 року.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) прокоментував підписання контракту на бій із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

"Скоро. Готовий битися", - написав Усик на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, Тайсон Ф'юрі повідомив про підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

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Френк Воррен, промоутер "Циганського короля", розповів, коли буде оголошено дату бою британця з Усиком. За його словами, офіційне оголошення довгоочікуваної події відбудеться після поєдинку Ф’юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Зустріч Ф’юрі та Нганну пройде 28 жовтня.

Повідомляється, що мегафайт Усика і Ф'юрі може пройти 23 грудня або у січні 2024 року.

Ситуація у суперважкій вазі - головне

Останній бій Усика відбувся в серпні з Даніелем Дюбуа. Тоді українець нокаутував британця в дев'ятому раунді, захистивши чемпіонські пояси.

28 жовтня Ф'юрі проведе бій проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну у Саудівській Аравії.

Раніше промоутер Едді Хірн зазначав, що в один вечір боксу разом з боєм Усик - Ф'юрі можуть провести своє протистояння Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер, але за останньою інформацією колишні чемпіони світу не змогли домовитися про організацію поєдинку.

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