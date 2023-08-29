Екс-чемпіон UFC вірить, що може нокаутувати "Циганського короля".

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну готується до поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Камеруно-французький боєць оцінив свої шанси на перемогу в бою проти "Циганського короля". Нганну вважає, що йому під силу зловити британця своїм нокаутуючим ударом і здобути перемогу.

"Тайсон - хороший боєць, але ми дізнаємося, наскільки він дійсно хороший, після того, як я влучу в ціль.

Відео дня

Я вже готовий до цього бою і дуже схвильований. Я готуюся. Залишається дев'ять тижнів. Хороший термін, щоб зробити ці руки швидкими і сильними. Ми шокуємо світ", - наводить слова Нганну BoxingScene.

Поєдинок Нганну - Ф'юрі пройде 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Це буде виставковий бій, який пройде за класичними правилами боксу.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів у грудні 2022 року. Британець нокаутував у десятому раунді Дерека Чісору.

У послужному списку "Циганського короля" 33 перемоги і одні нічия в 34 боях у професійній кар'єрі.

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну в своєму останньому бою одноголосним рішенням суддів переміг Сиріла Гана в січні 2022 року. В активі камеруно-французького бійця 17 перемог у 20 боях в UFC.

Вас також можуть зацікавити новини: