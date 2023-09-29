Едді Хірн зазначив, що не лише у Саудівській Аравії можна організувати бій між Джошуа та Вайлдером, а розглядаються різні варіанти.

Промоутер Едді Хірн повідомив, що поєдинок екс-чемпіонів світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО) не відбудеться в січні.

За словами Хірна, перемовини зайшли у глухий кут і "не матеріалізувалися". Промоутер, однак, наголосив, що він буде намагатися врятувати "мертву ситуацію", передає Sky Sports.

Хірн зазначив, що не лише у Саудівській Аравії можна організувати бій між Джошуа та Вайлдером, а розглядаються різні варіанти. Також поєдинок може відбутися в лютому або березні.

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Нагадаємо, Ентоні Джошуа володів титулами WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі, але втратив їх, програвши українцю Олександру Усику. Деонтей Вайлдер, у свою чергу, втратив титул чемпіона за версією WBC, програвши Тайсону Ф'юрі.

У послужному списку Вайлдера 43 перемоги, дві поразки і одна нічия в 46 боях на профі-рингу. Обидві поразки американець зазнав проти Тайсона Ф'юрі.

Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 29 поєдинків (26 перемог і три поразки). Свій останній бій британець провів у квітні цього року. Ей Джей нокаутував Роберта Хеленіуса в сьомому раунді.

Цікаво, що останнім суперником Вайлдера також був Роберт Хеленіус. Американець нокаутував фінна в першому раунді.

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