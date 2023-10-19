Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій 29 вересня.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик поділився новими подробицями підписання контракту на бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, яке відбулося 29 вересня.

Український боксер розповів, що він підписав контракт з компанією, що організувала бій Ф'юрі - Нганну, після перемоги проти Даніеля Дюбуа. Метою цієї компанії є звести українця і британця на рингу у великій битві.

"Ми спілкувалися з Саудівською Аравією з цього приводу вже давно. Після бою з Дюбуа ми зустрілися з представниками Саудівської Аравії і конкретно тієї компанії, яка організовує поєдинок Ф'юрі - Нганну.

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Моя команда підписала угоду з цими людьми на співпрацю. А у Ф'юрі є з ними свій контракт. Зрозуміло, що у них є мета - звести нас обох в одну велику битву.

Для Ф'юрі підписання контракту це про гроші? Можливо, так, про гроші. Але у нього є мета - це спорт. Хоча він сам про це говорить, що йому важливі гроші. Це не те, що я вигадую, я кажу так, як він сказав: "Мене цікавлять лише гроші і все". За нього відповідати Я не можу, наговорювати на нього теж не можу.

Нафіга наговорювати на людину, якщо ти не знаєш 100%. Всім вони потрібні - і мені і йому. Просто у мене не така складова, що я хочу заробити і ні фіга не робити. У мене 100% не так. Якщо я нічого не буду робити два дні, то у мене починається депресія. Я сам по собі така людина, якій постійно потрібно щось робити. Мені потрібна велика битва, всьому світу потрібна велика битва. У поєдинку я буду йти до перемоги", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "USYK17".

Відзначимо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Усик - Ф'юрі відбудеться в грудні цього року або в січні наступного. Фінальна дата поєдинку стане відома після бою Ф'юрі - Нганну, який пройде 28 жовтня.

Переможець поєдинку Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в королівському дивізіоні.

Додамо, що Олександр Усик свій останній бій провів у серпні цього року проти Даніеля Дюбуа. Українець нокаутував свого суперника в дев'ятому раунді і захистив чемпіонські титули WBO, WBA, IBO і IBF.

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