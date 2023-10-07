Батько "Циганського короля" збирався скасувати той поєдинок за кілька тижнів до бою.

Джон Ф’юрі, батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО), відповів на питання про те, який бій був складнішим для його сина - той, у якому він виграв у Володимира Кличка, чи той, у якому він зміг підвестися після нокдауну в 12-му раунді з Деонтеєм Вайлдером.

"Це близькі бої, але перемога над Володимиром Кличком. Він був аутсайдером у букмекерів. Ми знали, що він може впоратися з ним, і він переміг Кличка, мабуть, в найгірший момент у своєму житті.

Він виходив на той бій з психологічними проблемами. Я збирався скасувати той поєдинок за кілька тижнів до бою. Я прийшов у спортзал на спаринг, а Тайсон лежав на підлозі і плакав. Я подумав: "Що, в біса, тут відбувається?", а потім сказав: "Ти не можеш битися. Забудь про все це".

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Він говорив: "Я все життя займався боксом, щоб дійти до цього моменту, я претендент номер один. Я ніколи більше не отримаю такий шанс. Незалежно від того, що я відчуваю, я буду битися і переможу його". Ми пройшли через це разом з ним. Решта - вже історія", - сказав Джон Ф’юрі для DAZN.

Перемога Ф'юрі над Кличком: головне

Бій відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі. Тайсон Ф'юрі здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і відібрав у Володимира Кличка титули IBF, IBO, WBO, WBA і The Ring.

Після цього Ф'юрі двічі зривав реванш проти українця - їх другий бій у підсумку так і не відбувся.

Ф'юрі після перемоги над Кличком проходив лікування від наркозалежності та депресії і втратив всі свої пояси. Він зміг повернутися на ринг тільки в 2018 році.

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