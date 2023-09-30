Жити за країну складніше, ніж померти, вважає легендарний боксер.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко висловився про війну Росії проти України.

Легендарний боксер для каналу ZDF дав інтерв'ю, в якому наголосив, що він бував на фронті.

"Ні, я не готовий померти за країну. Я готовий жити за країну. Це складніше, ніж померти. В Україні зараз немає впевненості, що ти залишишся живим або залишишся здоровим", - сказав Кличко.

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Він також заявив про готовність потрапити на фронт і підкреслив, що бував там, щоб "створити враження". Кожен українець, за його словами, у віці до 60 років має бути готовий до того, що в певний момент йому доведеться воювати.

На думку боксера, не всі українці мають йти на фронт, тому що хтось мусить забезпечувати порядок в тилу. Водночас Кличко зауважив, що всім українцям необхідно вчитися користуватися зброєю, а також надавати першу медичну допомогу.

"Україна - це не Росія. Україна має свої кордони, свою мову і свої прагнення до демократії", - додав Кличко-молодший.

Нагадаємо, що раніше Кличко підтримав захисників Маріуполя, які героїчно протистояли російським окупантам на заблокованому заводі "Азовсталь".

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