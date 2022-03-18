Український боксер закликав представників бізнесу перестати співпрацювати з Росією.

Легенда світового боксу Володимир Кличко показав і прокоментував підсумки чергового обстрілу Києва російськими окупантами.

Український спортсмен опублікував відео у своєму Instagram, в якому закликав усіх, хто веде бізнес з РФ припинити це робити, оскільки таким чином вони спонсорують геноцид українців.

"Це дитячий садок. Це житловий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армія і їх ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите.

Будь-хто, хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках також. Це не військовий об'єкт, це житловий район Києва. Просто подивіться на це! Це - геноцид українців", - сказав Володимир Кличко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кличко-молодший записав гнівне відео російським окупантам після скинутої бомби на пологовий будинок у Маріуполі.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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