Володимир Кличко закликав світ зупинити Путіна.

В Маріуполі російська авіація здійснила злочинний теракт, скинувши бомбу на пологовий будинок.

Володимир Кличко записав відео, де не стримав емоцій.

"Моє серце обливається кров'ю. Часто кажуть, що перша жертва війни – це правда. Це дійсно так. Як ви можете бачити в Росії. Але знаєте що? Найбільш болісне те, що жертви – це діти! Діти гинуть зараз! Подивіться ці фотографії! Це конкретний та реальний результат так званої путінської спеціальної операції. Коли він не вбиває цих ангелів, він вбиває їхніх батьків, бабусь та дідусів, знищує їхні будинки, школи.

Нападати на дітей – значить нападати на життя. На саму цивілізацію. Якщо ви не хочете бачити ці фотографії, ви не повинні відвертатися. Ви повинні зупинити путінську війну негайно!", - сказав Кличко.

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