Знаменитий у минулому боксер захопився героїзмом захисників Маріуполя.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко підтримав захисників Маріуполя, які продовжують героїчно протистояти російським окупантам на заблокованому заводі "Азовсталь".

Знаменитий спортсмен присвятив пост у соціальних мережах українським воїнам, в якому висловив їм слова підтримки і захопився їх героїзмом.

"Я пишаюся нашими хоробрими українськими жінками і чоловіками на "Азовсталі", які страждають і борються за своє життя, свої сім'ї, своє місто Маріуполь, за свободу в Україні і європейські цінності", - написав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що "для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

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