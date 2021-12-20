Тайсон Ф'юрі заявив, що Володимир Кличко ніколи не зміг би перемогти його.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розсипався в компліментах на адресу екс-чемпіона Володимира Кличка.

Ф'юрі висловився про Кличка-молодшого в інтерв'ю YouTube-каналу TheRingDigital.

"Володимир мав хорошу техніку, був великим боксером. Дуже розумний, тямущий. У нього був динаміт у правій руці, хороша ліва. Хороша робота ніг. Він був чемпіоном світу 11 років. Він був дуже хорошим бійцем. Поки він не почав працювати з Емануелем Стюардом - вступав у війну в рингу, бував у нокаутах. Але Стюард попрацював над його боксом, джебом. Навчив Володимира використовувати довжину рук", - сказав Ф'юрі.

Британець заявив, що Кличко - легенда боксу:

"Звичайно, Володимир Кличко був легендарним боксером. Він тримав пояси довгий час. Легко виграти титул один раз, але захищати їх і тримати на високому рівні свої виступи роками - важко. Найкраще підходить слово "стабільність". Він постійно добре тренувався, рік за роком - це важко. Кличко - один з найкращих супертяжів в історії. Володимир жив і дихав боксом. Діяв правильно, тренувався цілий рік. Топ-професіонал і бізнесмен світового класу".

При цьому Ф'юрі заявив, що Кличко ніколи не зміг би перемогти його:

"Колись я запитав Кличка: "Ти збираєшся бути великим чемпіоном. Але хто найсильніший, проти кого ти боксував?". Хто був його суперником? Хей, Пулєв, Дженнінгс, який був у поганій формі? Кличко ніколи в історії не переміг би мене. Пам'ятаю, як люди говорили, що Володимир більше не такий сильний. Звичайно, коли люди програють мені - значить, або їм було погано, або вони на спаді".

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Перемога Ф'юрі над Кличком: головне

Бій відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі.

Тайсон Ф'юрі здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і відібрав у Володимира Кличка титули IBF, IBO, WBO, WBA і The Ring.

Після цього Ф'юрі двічі зривав реванш проти українця - їх другий бій у підсумку так і не відбувся.

Ф'юрі проходив лікування від наркозалежності та депресії, і втратив всі свої пояси. Він зміг повернутися на ринг тільки в 2018 році.

Кличко в квітні 2017 року поступився Ентоні Джошуа і завершив кар'єру.

Автор: Антон Дудар