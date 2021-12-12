Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Це сталося перед боєм Василя Ломаченка проти Річарда Коммі. Усик прилетів до Нью-Йорка, щоб підтримати кума, а Ф'юрі - щоб привітати свого (а заодно і Ломаченка) промоутера Боба Арума з 90-річчям.
Ф'юрі та Усик зустрілися біля рингу. Вони потиснули один одному руки, після чого британець голосно сказав: "Відмінна робота, мужик!". Далі він нерозбірливо почав говорити щось українцеві на вухо.
Потім, коли Ф'юрі відійшов, його запитали, що він сказав Усику. Британець відповів: "Усик може посмоктати мої кулі".
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.