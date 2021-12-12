Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрілися перед боєм Василя Ломаченка.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Це сталося перед боєм Василя Ломаченка проти Річарда Коммі. Усик прилетів до Нью-Йорка, щоб підтримати кума, а Ф'юрі - щоб привітати свого (а заодно і Ломаченка) промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Ф'юрі та Усик зустрілися біля рингу. Вони потиснули один одному руки, після чого британець голосно сказав: "Відмінна робота, мужик!". Далі він нерозбірливо почав говорити щось українцеві на вухо.

Потім, коли Ф'юрі відійшов, його запитали, що він сказав Усику. Британець відповів: "Усик може посмоктати мої кулі".

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Автор: Антон Дудар