Олександр Красюк вважає такий варіант реальним.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може відмовитися від негайного реваншу з Олександром Усиком, щоб українець міг провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, передає Sky Sports.

Красюк підкреслив, що Джошуа може піти на такий крок, якщо отримає прийнятну для себе суму відступних.

"Розмови про те, що Джошуа відійде в сторону, ведуться з часів дострокової перемоги Ф'юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа може розглянути пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона", - сказав промоутер.

Красюк також заявив про готовність Усика побитися з Ф'юрі в наступному бою:

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"Усик каже, що в наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною, і Джошуа дозволить це зробити".

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Автор: Антон Дудар