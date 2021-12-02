Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може відмовитися від негайного реваншу з Олександром Усиком, щоб українець міг провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, передає Sky Sports.
Красюк підкреслив, що Джошуа може піти на такий крок, якщо отримає прийнятну для себе суму відступних.
"Розмови про те, що Джошуа відійде в сторону, ведуться з часів дострокової перемоги Ф'юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа може розглянути пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона", - сказав промоутер.
Красюк також заявив про готовність Усика побитися з Ф'юрі в наступному бою:
Читайте такожУсик заявив, що стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі (відео)
"Усик каже, що в наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною, і Джошуа дозволить це зробити".
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Вайта і Валліна.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.