Олександр Усик / фото УНІАН, Вальдемар Горлушко

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик пригадав, як він тренувався у басейні перед Олімпійськими іграми в Лондоні.

Слова боксера наводить LuckyPunch в Instagram.

"Коли ми готувалися до Олімпіади-2012, ми пливли у басейні 10 км. Не можна було зупинятися - лише плаваєш від борту до борту. Ми пливли п'ять годин й три хвилини. Було нелегко, але після того, як я це зробив, то подумав, що без проблем зміг би стати пілотом космічного корабля, адже мені це набагато легше було б. Мене два дні штормило. Я за кермо не сідав, а коли їв, то було таке відчуття, ніби гріб 5 годин", - розповів Олександр.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2012 Усик виграв золото, побивши у фіналі італійця Клементе Руссо. Українець тоді взяв реванш, адже Руссо переміг Усика в 1/4 фіналу Олімпіади-2008 у Пекіні.

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Олександр Усик - чемпіон світу: головне

Автор: Артем Будрін