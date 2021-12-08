Наступним суперником Ф'юрі повинен стати Ділліан Уайт.

Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліана Уайта (28-2, 18 КО) і чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) приступити до переговорів про поєдинок.

"WBC оголошує початок періоду вільних переговорів відповідно до правил і положень WBC про обов'язковий захист між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і обов'язковим претендентом і тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом", - йдеться в повідомленні Всесвітньої боксерської ради.

Це означає, що інтригуючий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком найближчим часом не відбудеться.

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.

Автор: Володимир Медяник