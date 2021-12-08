Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі Ділліана Уайта (28-2, 18 КО) і чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) приступити до переговорів про поєдинок.
"WBC оголошує початок періоду вільних переговорів відповідно до правил і положень WBC про обов'язковий захист між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і обов'язковим претендентом і тимчасовим чемпіоном WBC Ділліаном Уайтом", - йдеться в повідомленні Всесвітньої боксерської ради.
Це означає, що інтригуючий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і українцем Олександром Усиком найближчим часом не відбудеться.
Читайте також"Я переїду Усика, немов вантажівка": Ф'юрі чекає бій з українським боксеромСитуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні - квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".
Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.