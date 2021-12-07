Тайсон Ф'юрі хоче, щоб Ентоні Джошуа визначився зі своєю метою.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі закликав Ентоні Джошуа дозволити йому провести поєдинок з Олександром Усиком.

Британець висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу iFL TV.

"Слова Джошуа про те, що він може взяти відступні? Я не буду висловлювати свою думку з цього приводу, тому що він подивиться це інтерв'ю і відмовиться відходити в сторону. Я хочу, щоб він звалив геть, після чого я зможу повністю рознести Олександра Усика", - заявив Ф'юрі.

"Якщо Джошуа це зробить, то зробить, якщо ні, то ні. Я скажу тільки одне: розберися з цим, дідько забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Вибери одне або інше", - додав Тайсон.

Нагадаємо, що раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів, що Джошуа може піти в сторону і назвав умову, щоб поєдинок між Ф'юрі і українцем відбувся.

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Автор: Артем Будрін