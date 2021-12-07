Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі закликав Ентоні Джошуа дозволити йому провести поєдинок з Олександром Усиком.
Британець висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу iFL TV.
"Слова Джошуа про те, що він може взяти відступні? Я не буду висловлювати свою думку з цього приводу, тому що він подивиться це інтерв'ю і відмовиться відходити в сторону. Я хочу, щоб він звалив геть, після чого я зможу повністю рознести Олександра Усика", - заявив Ф'юрі.
"Якщо Джошуа це зробить, то зробить, якщо ні, то ні. Я скажу тільки одне: розберися з цим, дідько забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Вибери одне або інше", - додав Тайсон.
Нагадаємо, що раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів, що Джошуа може піти в сторону і назвав умову, щоб поєдинок між Ф'юрі і українцем відбувся.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні або квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.