Британець зухвало провокує Олександра Усика.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі прагне провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Британець висловився про потенційний об'єднавчий бій з українцем за звання абсолютного чемпіона світу для Ютуб-каналу iFL TV.

"Мені байдуже, з ким битися. Я погоджуся на бій з маленьким крузером (мова про Усика - прим.ред.) і покажу, як влаштувати дрібному хлопцю хорошу прочуханку. Я його переїду, немов вантажівка, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але потім я здам назад і ще раз його переїду. Ось що я з ним зроблю. Він занадто дрібний", - сказав Ф'юрі.

"Зараз така ситуація, що моя думка нічого не означає відносно мого бажаного наступного опонента. Мені доведеться провести бій з суперником, який доступний, а не з тим, з ким хочу", - додав Ф'юрі, якому скоріш за все доведеться битися проти співвітчизника Ділліана Уайта, а не проти Усика, як він того хоче.

Нагадаємо, що батько Тайсона закликав, щоб його син провів поєдинок проти Усика. Сам Олександр заявив, що після реваншу з Ентоні Джошуа він готовий залюбки боксувати проти Ф'юрі.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але Уайт і Валлін невідомо, чи взагалі проведуть свій поєдинок.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін