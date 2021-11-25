Британський боксер розглядає варіант бою з українцем Усиком.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що на даний момент йому цікаві тільки два потенційних суперника.

Британець зацікавлений у поєдинку з українським чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком і своїм співвітчизником Ентоні Джошуа.

"Ні, я не зацікавлений в поєдинку з Джо Джойсом. Мене не цікавить Ділліан Уайт. Я кожен день кайфую від себе, ось і все. Я завжди говорив, що мене цікавлять тільки два бої - з Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Все інше мені нецікаво. Чи буду я битися в лютому, якщо не дістану Усика або Джошуа? Ось тоді ми і побачимо, чи не так? Зараз листопад, так що за кілька місяців багато чого може статися", - наводить слова Ф'юрі Boxingnews24.

Очікується, що Ф'юрі в кінці 2022 року може вийти на поєдинок з Олександром Усиком, якщо українець переможе в реванші Ентоні Джошуа.

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У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Володимир Медяник