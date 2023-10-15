Точна дата бою Усик - Ф'юрі стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти Френсіса Нганну.

29 вересня стало відомо, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси українського боксера, розповів, коли може відбутися мегафайт його підопічного проти "Циганського короля". Він підтвердив, що поєдинок збираються провести в кінці цього року.

"Завдяки Дерілу Піплсу і IBF світ отримає можливість побачити бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Це залежить від наступного бою Ф'юрі з Френсісом Нганну. Ніхто не вірить, що може статися щось серйозне, але ніколи не знаєш, це суперважка вага. Навіть не кажу про поразку Тайсона, а про травму - це дуже просто. Ми думаємо, що проведемо бій з ним до кінця цього року, але доведеться почекати до 28 жовтня.

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Ми наблизилися до поєдинку за абсолютне чемпіонство так близько, як ніколи раніше. Вже був підписаний контракт. У нас є правильні люди з Саудівської Аравії, які стоять за цим боєм. Також є Ф'юрі і Усик - обидва готові провести цей поєдинок", - наводить слова Красюка Pro Box TV.

Нагадаємо, що поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Це буде виставковий бій, який пройде за правилами класичного боксу.

Додамо, що Олександр Усик свій останній бій провів у серпні цього року. Українець нокаутував у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа і захистив чемпіонські титули WBO, WBA, IBO і IBF.

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