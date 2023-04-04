Переможець бою Усик - Ф'юрі повинен був стати першим абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону в 21-му столітті.

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик пояснив, чому він закликав свою команду вийти з переговорів з організації бою проти Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Український боксер розповів, що британець постійно придумував "якісь відмазки", що гальмувало хід переговорів.

"Перший раз я сказав, а вдруге заявив, що вже все. Я бачу, що нічого не йде, він намагається грати нами, і я сказав: "Все, до побачення". Перший раз я попередив, продовжилося спілкування. Ніякої зворотної реакції з того боку не було. Я написав Олександру Красюку, Егісу Клімасу. У групі я набрав всю команду і сказав: "Хлопці, йдемо в нікуди. Він до останнього тягне, не хоче цього робити, придумує якісь відмазки, стопи, які це зупинять".

Відео дня

Я кажу: "Вже набридло грати в гру за їхніми правилами. Давайте ми будемо себе поважати і просто робити своє. Тим більше, що ми повинні робити своє, а не йти на повідку у того, хто цього хоче", - розповів Олександр Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "Київський торт".

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі". Однак переговори про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в королівському дивізіоні між командами боксерів були зірвані.

За інформацією ЗМІ, сторони не змогли узгодити пункт про реванш. Українець погодився розділити прибуток 30/70 на користь суперника в першому бою. У разі перемоги представники Олександра хотіли вибити вже 70% від гонорару в реванші. Однак Тайсон Ф'юрі наполіг на 50/50 у другому поєдинку.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що сторони не змогли узгодити пункт про розподіл коштів у реванші, однак не став розголошувати всі подробиці переговорів.

Варто відзначити, що переможець мегафайту Усик - Ф'юрі повинен був стати першим абсолютним чемпіоном суперважкого дивізіону в 21-му столітті. Останнім абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні є Леннокс Льюїс. У 1999 році в об'єднавчому бою він переміг Евандера Холіфілда.

Очікується, що наступним суперником Олександра Усика стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Напередодні українець підтвердив, що веде переговори з британцем і назвав попередні терміни проведення поєдинку.

Вас також можуть зацікавити новини: