Британець виявився важчим за українця на 10 кг.

У п'ятницю, 19 серпня, відбулася офіційна процедура зважування володаря поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика і колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Український чемпіон показав вагу на вагах - 100,5 кг. у свою чергу, Джошуа виявився важчим - 110,9 кг.

Відзначимо, в першому поєдинку вага Усика становила 100,3 кг, а вага британця - 108,9 кг.

Після зважування боксери провели фінальну битву поглядів напередодні бою.

Нагадаємо, перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring. Тоді українець відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super і WBO.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

35-річний Усик на професійному рингу провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

32-річний Джошуа в профі провів 26 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 2 поразки.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

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