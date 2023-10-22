Боксери можуть вийти в ринг ще до Нового року.

Бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі запланований на грудень 2023 року.

Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун назвав ймовірною датою 23 грудня, передає Boxing King Media.

"Я можу вас запевнити, що це не так. Учора ввечері я розмовляв з його менеджерами про цю ситуацію. Так само зробили Френк і Джордж Воррени. У нас були тривалі розмови, але це не так, і ми на повну готуємось до 23 числа. Зараз я можу вам категорично сказати, що ми націлені на 23 грудня, тому більше нас ніхто не хвилює", - сказав Браун.

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Бій Ф'юрі і Усика: що відомо

Як повідомляв УНІАН, поєдинок між боксерами очікували в квітні, проте він не відбувся. Зрив пояснювали тим, що їхні команди не погодили умови контракту.

Останній бій Усика відбувся в серпні з Даніелем Дюбуа. Тоді український спортсмен нокаутував його, захистивши титули WBA, WBO, IBF і IBO.

Відомо, що наступний бій Ф'юрі повинен пройти 28 жовтня, він зійдеться з екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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